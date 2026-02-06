«МТС Web Services» представила шаблоны для маркетологов в MWS Tables

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» запускает коробочные решения для маркетологов в No-code-платформе для автоматизации рабочих процессов и управления данными MWS Tables. Теперь специалисты по маркетингу могут решать типовые задачи от планирования контента до анализа эффективности кампаний в одном пространстве.

В рамках новых тарифов для маркетологов доступен набор шаблонов для ведения контент-планов, отслеживания ключевых метрик и бюджета, управления командой, построения аналитических дашбордов и сбора обратной связи от аудитории или внутренних стейкхолдеров. Платформа позволяет не только контролировать постановку задач, но и настраивать уведомления по определенным словам, а также создавать отдельные заметки.

Коробочные решения для маркетинга доступны в трех вариантах – от базового до расширенного. Пакеты рассчитаны как на небольшие команды, так и на крупные маркетинговые отделы. Все тарифы включают доступ к шаблонам, базовую техническую поддержку и возможность масштабирования решений по мере роста задач.

Особенностью новых тарифов стала опция персонализированной поддержки: в среднем и максимальном пакетах клиенты получают до 48 часов консультаций и помощи от экспертов MWS Tables. В рамках этого сопровождения специалисты помогают адаптировать шаблоны под конкретные бизнес-процессы заказчика, настроить интеграции и обучить сотрудников эффективному использованию платформы.

MWS Tables также предлагает функционал для различных направлений: HR, управление продуктом, комплаенс и так далее. Платформа легко интегрируется с внешними CRM- и ERP-системами по API, поддерживает автоматизацию, уведомления, формулы, дашборды и импорт данных из Excel.

«Мы создаем удобные инструменты для различных направлений бизнеса. Организация работы отдела маркетинга на платформе MWS Tables позволяет экономить до 25% времени сотрудников за счет полной автоматизации процессов, например, при составлении отчетов. Кроме того, в системе существует настройка ролей и отдельных параметров доступа, вплоть до отдельных таблиц, дашбордов и представлений. В результате работа становится более прозрачной и контролируемой», – сказал CPO MWS Tables Филипп Герм.

Пользователи могут бесплатно получить доступ ко всем функциям платформы без ограничений для команды до трех человек.