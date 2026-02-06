CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут создавать с ИИ подборки товаров под конкретные задачи

Теперь покупатели «Яндекс Маркета» могут сами создавать ленты рекомендованных товаров с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Раньше такие подборки включали позиции из всех сфер интересов покупателя — одежду, предметы интерьера и многое другое. Теперь можно сузить поиск и задать ИИ конкретную тему, например ремонт кухни, — и он соберет отдельную ленту с вариантами под этот запрос. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Собственную ленту рекомендаций можно создать на главной странице в приложении «Яндекс Маркета». Для этого нужно нажать на значок «+ Создать», а затем выбрать одну из предложенных тем или написать свой запрос в свободной форме — например, «интерьер в стиле бохо» или «одежда для фитнеса». Подборка поможет покупателю быстрее найти подходящие варианты и получить идеи для вдохновения.

Пользователи могут сделать до 10 тематических подборок, изменить их или удалить в любой момент. При этом у всех покупателей сохраняется универсальная лента товаров «Для вас» — она подойдет тем, кто хочет просто посмотреть новые идеи и предложения. Функция создания тематических подборок товаров доступна в бета-режиме.

Ленты с товарами по запросу покупателя создает ИИ-агент «Яндекс Маркета». Это нейросетевое решение, которое работает на базе технологии Alice AI. В сервисе он помогает пользователям на разных этапах выбора товаров — в чате, поиске, карточках и разделе сравнения. Агент учитывает вкусы и интересы пользователя, а также его поведение в сервисе — покупки, избранное и другие параметры. Теперь агент еще подбирает товары для лент рекомендаций по выбранной пользователем теме. Он разбирает запрос, собирает предложения из разных категорий и собирает ленту по выбранной теме.

