Сеть Fix Price в России запустила доставку на Крайнем Севере и Дальнем Востоке

Fix Price в России расширила географию доставки: теперь покупатели из Норильска, Якутска и Владивостока могут заказывать товары сети онлайн с доставкой до ПВЗ (отделения «Почты России») или «до двери».

При этом в Норильске нет магазинов Fix Price, так что запуск доставки тут открыл местным жителям возможность покупать товары сети.

Посылки во все три города отправляют с московского склада Fix Price авиадоставкой «Почты России». Стоимость доставки начинается от 499 руб. Срок в пути составляет в среднем 5 дней.

Самыми популярными товарами, которые уже заказали с доставкой в новых городах, стали: корм для животных, конфеты, крупы, соки, мелкие хозяйственные товары и бытовая химия.

Сделать заказ можно на сайте сети или в мобильном приложении.

Несмотря на то, что основным каналом продаж для Fix Price продолжают оставаться офлайн-магазины, сеть активно развивает и направление электронной коммерции: по итогам 2025 г., объем онлайн-продаж вырос на 12%. Средний чек интернет-заказа составляет 1188 руб., что более чем в три раза выше среднего чека в целом по сети (368 руб.).

В России сеть Fix Price представлена во всех федеральных округах и одной из основных своих задач видит повышение доступности товаров для всего большего числа покупателей.

