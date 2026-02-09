Приложение «Мой МТС» расширило сервис переводов для физлиц в страны Азии

МТС объявляет о расширении функционала сервиса мгновенного пополнения на счета физических лиц в зарубежных банках пяти стран Дальнего Зарубежья. Теперь пользователям приложения «Мой МТС» доступен перевод денежных средств без комиссии в банки Индии, Таиланда, Филиппин, Шри Ланки и Южной Кореи.

Решения «МТС Финтех» в области трансграничных переводов дополнены возможностью совершения мгновенных переводов между физическими лицами с зачислением в местных национальных валютах по пяти ключевым направлениям для российских туристов: Индии, Таиланда, Филиппин, Шри Ланки и Южной Кореи. Таким образом, география покрывает почти все государства и территориальные образования.

Переводы через «Мой МТС» доступны всем пользователям приложения на iOS и Android, войти в которое можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС могут совершать переводы даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету.

Совершить перевод в «Мой МТС» можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в валюте счета. МТС не взимает комиссию за отправление переводов. Зачисление происходит мгновенно.

Минимальная сумма разового перевода зависит от страны, платежной системы и составляет от 200 руб., максимальная — до 400 тыс. руб.

«Мы видим возрастающий интерес россиян к финансовым сервисам, позволяющим осуществлять переводы в нужный момент, на расстоянии вытянутой руки. Поэтому продолжаем последовательно расширять нашу сеть, покрывающую новые популярные туристические направления. Перевод занимает от одной минуты, а курс рубля к местным валютам является одним из самых выгодных на рынке», — сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.