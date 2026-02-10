Более 6,8 млн раз пользователи сервиса «Поиск по архивам» просмотрели архивные документы Подмосковья

Пользователи просмотрели расшифрованные нейросетью документы Московской области более 6 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Московская область подключилась к сервису в 2023 г., и с тех пор пользователи просмотрели документы региона более 6,8 млн раз. Исследовать родословную стало легче: достаточно просто ввести в поисковую строку фамилию предка», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

На сегодняшний день для расшифровки искусственному интеллекту доступно почти 2 млн оцифрованных листов архивных документов Московской области. Специальный алгоритм распознает старинные рукописи XVIII–XX веков, которые трудно прочитать, и показывает их пользователям в удобном формате. В базу загружены данные о жителях Московской губернии, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей.

«В 2025 г. в сервисе появилось свыше 900 тыс. новых скан‑образов документов, находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Московской области», – сказала Надежда Куртяник.

На портале «Яндекс.Поиск по архивам» доступны оцифрованные документы дореволюционной России. С их помощью можно изучить историю семьи и узнать информацию о людях, родившихся до 1917 г., по данным из метрических книг храмов Московской губернии.