CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» усилил LTE в Куйтунском районе

«МегаФон» улучшает качество связи в сельской местности Приангарья. Так, технические специалисты провели модернизацию телеком-оборудования в четырех населенных пунктах Куйтунского района: Куйтуне, Усть-Каде, Каразее и Кундуе. Теперь пользоваться мобильным интернетом местным жителям стало удобнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рабочем поселке Куйтуне повысили скорость интернета, а также увеличили емкость сети, что позволило снизить нагрузку на оборудование в часы пик. В остальных трёх сёлах работы были сфокусированы на расширении зоны покрытия LTE, благодаря чему связь стала доступной на более дальних расстояниях.

«При составлении плана модернизации мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во всех четырёх поселениях за прошлый год увеличились и количество абонентов, и интернет-трафик, и объём звонков. Поэтому было решено расширить технические возможности базовых станций, активируя дополнительные частотные диапазоны LTE. Кроме того, инженеры заменили оборудование, обеспечивающее голосовую связь», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Абоненты могут уверенно пользоваться необходимыми приложениями, онлайн-банкингом и госуслугами, стриминговыми, обучающими и другими цифровыми сервисами даже при высокой нагрузке на сеть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок облачных сервисов в России вырос за год на треть

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» почти до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще