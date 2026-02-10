CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС ускорила интернет на горнолыжном курорте «Горный воздух»

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте скоростей мобильного интернета на популярном горнолыжном курорте «Горный воздух». Интернет стандарта LTE на скорости до 100 Мбит/с стал доступен гостям на территории комплекса и на самых популярных горнолыжных трассах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы расширить LTE-покрытие на курорте в разгар сезона, инженеры МТС построили новую телеком-инфраструктуру в районе входной группы горы Большевик. В зону улучшения связи попали ресторан, кофейня, комнаты для переодевания, прокаты и мастерские подготовки лыж, камеры хранения и информационный центр. Запуск нового телеком-оборудования позволил нарастить скорости мобильного интернета в среднем на 30%, а также обеспечить качественную голосовую связь в режиме VoLTE. Ранее МТС обеспечила гостей «Горного воздуха» мобильным интернетом на горнолыжных трассах «Юг», «Восток», «Кедровая», «Скат», «Медвежка», «Зубатка» и «Таежная».

Высокоскоростной мобильный интернет МТС также стал доступен жителям нового ЖК «Авангард», расположенного вблизи «Горного воздуха». В этом районе ведется активное строительство жилья комфорт-класса. Надежная телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать на территории микрорайона инновационные цифровые решения для умного и безопасного города – умные парковки и светофоры, видеоаналитику и возможность дистанционного снятия показаний счетчиков.

«Наши аналитики подтверждают, что цифровой детокс у активных туристов не в моде – ежегодно мы фиксируем рост интернет-активности в популярных местах отдыха на 30%. Выезжая семьей на зимние катания, люди хотят быть на связи, активно общаться в мессенджерах, делать фото и видео для социальных сетей. Чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, мы непрерывно улучшаем качество сети на островах. Так, только в 2025 году мы запустили новое LTE-покрытие в районе бухты Тихая и села Охотское, а также провели масштабный рефарминг сети в Южно-Сахалинске и Корсакове, где расположены популярные места отдыха сахалинцев и гостей области», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Горный воздух» — это спортивно-туристический комплекс, расположенный в самом сердце Южно-Сахалинска. Он работает круглый год, а высокий сезон длится с декабря по апрель. Комплекс включает 26 трасс разной степени сложности общей протяженностью 42 км, пять канатных дорог, ленточный подъемник, тюбинг-парк. Это самый популярный зимний курорт Дальнего Востока, востребованный не только у жителей Сахалинской области, но и у гостей из других регионов, особенно из Приморья и Хабаровского края. В сезон его посещают более трехсот тыс. человек.

