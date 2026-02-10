CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ozon запустил нативные баннеры прямо среди карточек товаров

Ozon запустил новый формат медийной рекламы — нативный баннер. Визуально баннеры повторяют стиль карточек товаров и органично встраиваются в ленту, чередуясь с ними в шахматном порядке. Это создает эффект естественного присутствия бренда в пользовательском потоке и повышает вовлеченность аудитории. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Нативные баннеры воспринимаются как часть привычного интерфейса: пользователь видит их в знакомом окружении, без ощущения навязчивой рекламы. Формат позволяет брендам взаимодействовать с аудиторией в момент выбора, формировать узнаваемость и стимулировать интерес еще до начала активного поиска.

Рекламодатели могут направлять пользователей как на страницы внутри Ozon — карточки товаров, подборки товаров или магазин, так и на внешние сайты.

Размещение работает по модели CPM — оплате за тысячу показов. Минимальная ставка составляет 135 рублей, а минимальный дневной бюджет — 1000 руб. Такой порог входа делает формат доступным для малого и среднего бизнеса.

«Главная страница Ozon — это цифровая витрина, которую ежедневно видят миллионы пользователей, — отметила директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon Юлия Долотина. — Мы создаем возможность для брендов присутствовать в самом центре пользовательского опыта. Новый формат делает рекламу естественной и при этом дает измеримый эффект: бренд виден именно там, где начинается покупка».

