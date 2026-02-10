CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Подавляющее большинство россиян ищут квартиру на разных онлайн-ресурсах

Агентство OMI (Online Market Intelligence) проанализировало поведение россиян на рынке жилья за последний год. По данным опроса, при поиске квартиры подавляющее большинство покупателей (78%) изучают предложения сразу на нескольких онлайн-ресурсах. Об этом CNews сообщили представители OMI.

Опрос по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки: 1050 человек. Целевая аудитория: жители городов с населением более 500 тыс., в возрасте 25–64 лет, искавшие квартиру для покупки в течение последних 12 месяцев. 80% респондентов в итоге приобрели жилье. Период сбора данных: декабрь 2025 г.

Самые популярные сервисы — классифайды недвижимости. Так, на «Авито» заходят 66% пользователей, на «Циан» – 59%, «ДомКлик» посещают 55%, а «Яндекс Недвижимость» – 39%. Около четверти (24%) респондентов обращаются к поисковым системам. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доминирует «Циан» с долей 69 и 71% соответственно, а «Авито» удерживает популярность в крупных региональных центрах (городах с населением от 500 тыс. жителей) — 78% пользователей.

Покупатели используют сразу несколько ресурсов, чтобы увидеть больше вариантов (55%), найти наиболее выгодную цену (44%) и получить максимум информации об объекте (42%). При этом ключевыми сложностями при поиске недвижимости 29% опрошенных назвали дублирующиеся объявления на разных площадках. Еще 25% россиян отмечают недостаток подходящих вариантов и трудности с определением реальной стоимости объекта.

Эти проблемы формируют соответствующий пользовательский запрос к функционалу. Больше половины (52%) респондентов хотят, чтобы объекты с основных сервисов отображались на одном онлайн-ресурсе с возможностью быстро перейти на сайт с оригинальным объявлением. Кроме того, россияне хотели бы сравнивать разные квартиры сразу на одной странице и использовать дополнительные фильтры онлайн-поиска.

Главными источниками бюджета для покупки остаются собственные накопления (49%) и средства от продажи предыдущей недвижимости (34%). Молодые покупатели чаще прибегают к ипотеке и материнскому капиталу, а старшее поколение полагается на выручку от продажи жилья. В зависимости от возраста отличаются и взгляды на жилье: чем моложе покупатель, тем чаще он предпочитает новостройки. Среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет квартиры от застройщиков искали 77%. И первичную, и вторичную недвижимость одновременно рассматривали 30% опрошенных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок облачных сервисов в России вырос за год на треть

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» почти до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще