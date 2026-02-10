Пользователи Max могут создавать приватные каналы

Пользователи Max теперь могут создавать приватные каналы. Новая функциональность доступна всем пользователям мессенджера из России и Белоруссии. Авторы приватных каналов могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. В канале можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Для создания приватного канала в Max необходимо обновить приложение до последней версии, затем: перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана, выбрать опцию «Создать приватный канал», установить главное фото, придумать название и описание, по желанию добавить подписчиков из числа контактов в Max, нажать на кнопку «Создать канал».

Автор приватного канала может пригласить новых подписчиков по ссылке — перешедшие по ней пользователи присоединятся к каналу. Пригласительную ссылку можно обновить — в таком случае старая ссылка перестанет работать, присоединение к каналу будет доступно только по новой.

Вступление в канал по ссылке можно модерировать, выбрав в настройках канала опцию «Заявка на вступление». В таком случае подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки администратором.