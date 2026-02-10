CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«СберМобайл»: как россияне смотрели открытие Олимпийских Игр со смартфонов

«СберМобайл» изучил обезличенные данные мобильной активности абонентов в период старта Олимпийских игр и оценил, как пользователи смотрели трансляции в мобильном формате. В период с 6 по 8 февраля 2026 г. мобильный просмотр Okko у абонентов «СберМобайла» вырос: объем трафика увеличился на 21% по сравнению с периодом 30 января – 1 февраля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Основной сценарий просмотра был сосредоточен внутри России.

Пик мобильного просмотра пришелся на 6 февраля 2026 г. — день церемонии открытия Олимпиады. Именно в этот день была зафиксирована наибольшая активность мобильных просмотров трансляций.

Наибольшая активность мобильного просмотра была зафиксирована в Москве и Московской области, Ленинградской и Свердловской областях, Новосибирской и Челябинской областях.

В 2026 г. впервые в истории Okko стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок облачных сервисов в России вырос за год на треть

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» почти до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще