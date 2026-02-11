CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы
|

Fork-Tech помог «Матчинг Гэлэкси» ускорить выпуск мобильного приложения Dubrovsky

Команда финтех-разработчика и консультанта Fork-Tech реализовала проект по автоматизации CI/CD мобильного приложения Dubrovsky для компании «Матчинг Гэлэкси». В результате компания в шесть раз сократила затраты на выпуск релизов и полностью отказалась от ручной сборки и публикации приложения. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

До начала проекта сборка и публикация мобильного приложения выполнялись вручную. Процесс требовал значительных затрат со стороны разработчиков и был сопряжен с рисками ошибок при выкладке в магазины приложений. Команда проекта Dubrovsky обратилась к Fork-Tech с задачей не только выстроить автоматизированный CI/CD-процесс, но и получить консультационную и практическую поддержку при публикации приложения в Google Play и App Store.

Реализация проекта заняла менее месяца. За это время команда Fork-Tech: внедрила GitLab Runner для автоматического запуска сборок; настроила Fastlane для подписи и публикации приложений в Google Play и App Store; помогла команде проекта Dubrovsky корректно подготовить приложение к размещению в сторах; реализовала автоматическую отправку информации о релизе в корпоративный чат.

В результате весь цикл — от запуска сборки до публикации приложения в маркетах приложений — выполняется автоматически и без ручного вмешательства разработчиков. Это позволило ускорить сборку и выпуск релизов более чем в пять раз.

«Fork-Tech помог нам не только внедрить CI/CD, но и пройти один из сложных этапов – публикацию приложения в сторах. Благодаря совместной работе и консультациям процесс стал понятным, быстрым и контролируемым», – сказал менеджер по продукту «Матчинг Гэлэкси» Сергей Новиков.

В Fork-Tech отмечают, что такие проекты становятся базовым элементом зрелой мобильной разработки. «CI/CD — это уже не просто про автоматизацию, а про управляемость и масштабирование разработки. Проект с компанией «Матчинг Гэлэкси» показал, что даже за короткий срок можно получить измеримый бизнес-эффект», — сказал директор по инновациям Fork-Tech Владислав Лаптев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Россия под атакой. Доля шпионских кибератак на органы власти и НИИ страны выросла до 37%

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще