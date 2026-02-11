Fork-Tech помог «Матчинг Гэлэкси» ускорить выпуск мобильного приложения Dubrovsky

Команда финтех-разработчика и консультанта Fork-Tech реализовала проект по автоматизации CI/CD мобильного приложения Dubrovsky для компании «Матчинг Гэлэкси». В результате компания в шесть раз сократила затраты на выпуск релизов и полностью отказалась от ручной сборки и публикации приложения. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

До начала проекта сборка и публикация мобильного приложения выполнялись вручную. Процесс требовал значительных затрат со стороны разработчиков и был сопряжен с рисками ошибок при выкладке в магазины приложений. Команда проекта Dubrovsky обратилась к Fork-Tech с задачей не только выстроить автоматизированный CI/CD-процесс, но и получить консультационную и практическую поддержку при публикации приложения в Google Play и App Store.

Реализация проекта заняла менее месяца. За это время команда Fork-Tech: внедрила GitLab Runner для автоматического запуска сборок; настроила Fastlane для подписи и публикации приложений в Google Play и App Store; помогла команде проекта Dubrovsky корректно подготовить приложение к размещению в сторах; реализовала автоматическую отправку информации о релизе в корпоративный чат.

В результате весь цикл — от запуска сборки до публикации приложения в маркетах приложений — выполняется автоматически и без ручного вмешательства разработчиков. Это позволило ускорить сборку и выпуск релизов более чем в пять раз.

«Fork-Tech помог нам не только внедрить CI/CD, но и пройти один из сложных этапов – публикацию приложения в сторах. Благодаря совместной работе и консультациям процесс стал понятным, быстрым и контролируемым», – сказал менеджер по продукту «Матчинг Гэлэкси» Сергей Новиков.

В Fork-Tech отмечают, что такие проекты становятся базовым элементом зрелой мобильной разработки. «CI/CD — это уже не просто про автоматизацию, а про управляемость и масштабирование разработки. Проект с компанией «Матчинг Гэлэкси» показал, что даже за короткий срок можно получить измеримый бизнес-эффект», — сказал директор по инновациям Fork-Tech Владислав Лаптев.