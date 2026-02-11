МТС первой из операторов запустила внутреннюю LTE-сеть в аэропорту Томска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть мобильной связи в аэропорту Томска. Скорость 4G-интернета позволит с комфортом пользоваться мобильным интернетом на всей территории здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС развернула внутри аэропорта полноценное indoor-покрытие, позволяющее обеспечить стабильной связью здания с особенностями архитектуры, которые могут препятствовать прохождению радиосигнала от внешних базовых станций. Голосовая связь и мобильный интернет МТС со скоростью до 100 Мбит/с доступны для посетителей в общем зале, зоне ожидания, зонах выдачи багажа, досмотра и регистрации, а также служебных помещениях аэропорта. Устойчивый сигнал сотовой связи позволит пассажирам и сотрудникам воздушной гавани использовать любые интернет-сервисы — от общения в мессенджерах до просмотра видео в высоком качестве.

«Больше года назад в аэропорту Томска открылся новый пассажирский терминал. Его оснащение соответствует современным стандартам безопасности и комфорта, создавая все условия для приятного ожидания рейса. Ежегодно его услугами пользуется более 600 тыс. человек. Чтобы многочисленные пассажиры могли как минимум оставаться на связи с близкими, а как максимум – проводить время с пользой, решать рабочие вопросы и не терять время в дороге, мы обеспечили стабильный сигнал сети внутри всего аэровокзала», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.