CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Одиннадцатиклассники 20 регионов России выбрали предметы ЕГЭ на «Госуслугах»

Информатика или химия, биология или география — в 20 регионах России выбрать предмет для сдачи ЕГЭ можно было на «Госуслугах». Таким образом направили 71 тыс. заявлений — около 70% от всех поданных в этих регионах. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервисом могли воспользоваться учащиеся 11 классов, студенты колледжей и выпускники прошлых лет.

Регионы, где больше всего заявлений: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Коми, Мордовия, Северная Осетия - Алания.

Работа сервиса в пилотных регионах признана успешной. В дальнейшем планируется расширить его географию применения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Россия под атакой. Доля шпионских кибератак на органы власти и НИИ страны выросла до 37%

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще