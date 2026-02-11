Wildberries запускает собственную экспресс-доставку с товарами у дома

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает собственную схему экспресс-доставки из первого распределительного хаба в Москве. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Первый распределительный хаб в тестовом режиме откроется в районе Чертаново (метро «Пражская» и «Улица Академика Янгеля») и станет пилотной площадкой для отработки процессов хранения, сборки и доставки до 1 часа. Такой формат позволит существенно ускорить обработку заказов и расширить доступность востребованных товаров для покупателей.

На старте пилота распределительный хаб будет предлагать покупателям ассортимент из 1,2 тыс. товаров повседневного спроса — за исключением скоропортящихся продуктов и готовой еды из ресторанов-партнеров. Основу предложения будут формировать категории «Красота», «Бытовая химия», «Товары для животных» и другие позиции с высокой частотой покупок в онлайн-сегменте. На следующих этапах тестирования ассортиментная линейка будет постепенно расширяться на основании данных о спросе и обратной связи от клиентов.

Товары с экспресс-доставкой из распределительного хаба можно будет найти на сайте или в приложении маркетплейса с пометкой «За 1 час». Также в ближайшем будущем для удобства покупателей появится отдельный специальный раздел в каталоге.

Для таких товаров предусмотрена только предоплатная схема. Минимальная сумма заказа составит 500 руб., стоимость доставки — 99 руб., а при оформлении заказа от 1500 руб. экспресс-доставка будет бесплатной. Сама доставка будет осуществляться силами курьерских служб Wildberries в промежутке с 9 до 22 часов. При оформлении заказа позже 22 часов доставка будет осуществлена к 9 утра следующего дня.

«Мы расширяем возможности услуги экспресс-доставки на Wildberries. Запуск нового формата стал еще одним логичным шагом, благодаря которому мы сможем значительно ускорить наши собственные логистические процессы. Сейчас для нас важно протестировать новую схему в реальных условиях и понять, как именно стоит масштабировать ее дальше», — отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Новая инфраструктура станет основой для развития направления «Экспресс-доставка» — формата, позволяющего клиентам получать товары уже через час после оформления заказа на сайте или в приложении Wildberries. Пилотный запуск позволит собрать данные о востребованности сервиса и его операционным особенностям. На основе результатов тестирования компания примет решение о масштабировании сети центров сборки заказов для экспресс-доставки в Москве и других регионах.