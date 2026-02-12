CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ
|

Амурский бизнес в лидерах по внедрению IoT-технологий среди дальневосточных компаний

ПАО «МТС», цифровая экосистема оценила объем инвестиций амурского бизнеса в цифровые решения. В 2025 г. компании с амурской пропиской увеличили на 13% объем средств, направленных на интеграцию технологии интернета-вещей (IoT), по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Амурский бизнес занял второе место среди дальневосточных регионов по инвестиционной динамике в IoT-технологии, обеспечивающие удалённый мониторинг параметров работы оборудования и обмен данными между устройствами по заданному сценарию. Чаще всего умные устройства использовались в ритейле и розничной торговле для передачи данных на терминалах и POS-системах, вединговых автоматах, банковских терминалах, а также в сфере ЖКХ. Удаленный контроль параметров устройств коммунальной сферы, позволяет в автоматическом режиме фиксировать и передавать показания приборов учета, оперативно реагировать в случае аварий и нештатных ситуаций.

Инвестиции в IoT-решения увеличили также логистические и транспортные кампании, для контроля показателей датчиков масла и топлива, температурного режима в рефрижераторах, отслеживания автомобильного парка, маршрутов доставки товаров в режиме реального времени. Один из аспектов технологии интернета вещей – возможность получать и анализировать обширные объемы данных, сгенерированных подключенными устройствами, оптимизируя ресурсы и сокращая издержки.

«Динамичный рост инвестиций в технологии интернета вещей связан с активной цифровизацией бизнес-процессов для повышения операционной эффективности и снижения затрат. Также драйвером рынка служит потребность в минимизации человеческого фактора в производственной цепочке, необходимость получения производственных данных в режиме реального времени и оперативного принятия решений о состоянии оборудования, параметрах работы и возможных отклонениях. Это в целом повышает качество продукции и конкурентоспособность амурских компаний», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Методология исследования

Уровень цифровизации бизнеса в регионах определялся по степени проникновения решений МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024 -2025 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей

Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

«Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО

Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще