Базы отдыха на Волге получили новые скорости интернета «МегаФона»

На берегу Волги построили дополнительную инфраструктуру связи. Телеком-оборудование «МегаФона» позволило расширить покрытие в популярной рекреационной зоне рядом с поселком Волжский в Самаре. Здесь сосредоточены крупные дачные массивы, турбазы, озера и зоны отдыха.

Подготовку начали заранее: летом трафик в этой локации возрастает на 70%, достигая пика в июле. Оборудование оператора, размещенное между озерами Белое и Черное, обеспечит передачу данных и голосовую связь даже в периоды максимальной нагрузки на сеть. Зона покрытия от новой базовой станции охватила садовые и дачные товарищества «Жигулёвские Сады», «Ёлочка», «Берёзовая Грива-2», а также территории гостевых домов «Дрозды», базы отдыха «Дубки», Kislorod Boutique Club и ближайшие пляжи.

Эти края в первую очередь — место притяжения жителей областной столицы. Однако помимо самарцев, здесь часто проводят время жители Жигулевска и Тольятти, а география российских туристов охватывает Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Пермь и другие города страны. Внушительные расстояния не останавливают и зарубежных гостей. Живописные локации привлекают путешественников из Казахстана, Белоруссии и Китая.

«Чтобы попасть к живописным берегам Волги, путешественники готовы преодолевать тысячи километров. И качественная мобильная связь здесь стала обязательным стандартом для приема туристов. С каждым годом нагрузка на объекты связи вблизи прибрежных посёлков и популярных туристических маршрутов растёт. Чтобы избежать дефицита ёмкости, мы уплотняем инфраструктуру — размещаем дополнительные базовые станции в зонах концентрации отдыхающих», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Никита Пикульников.

