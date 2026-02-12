«МТС Ads Premium Video» и Launcher создали единую экосистему CTV с охватом 52 млн устройств

Технологический видеоселлер «МТС Ads Premium Video» (входит в «МТС AdTech») и сейлз-хаус по продаже CTV-рекламы Launcher запускают совместный продукт, который превращает разрозненные элементы CTV-рекламы (главный экран, IPTV, онлайн-кинотеатры) в единую экосистему, полностью закрывающую потребности рынка в качественном инвентаре. Предложение направлено на рекламодателей, которым особенно важен инвентарь с подтвержденной эффективностью и понятная аналитика. Объединенный максимальный охват превысит 52 млн устройств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С января 2026 г. размещение рекламы доступно во всех пользовательских сценариях Smart TV: при выборе в меню на главном экране операционной системы вендоров Xiaomi, Haier и Hisense, внутри OTT (плеере VOD-каталогов онлайн-кинотеатров «Иви», Kion на эксклюзивной основе), а также внутри IPTV-сервисов (стриминг ТВ-каналов). Доступные форматы размещения — баннеры и видео. Клиенты смогут получить оптимальное пакетное предложение по модели оплаты CPM в режиме «одного окна» через менеджеров МТС Ads Premium Video. Для измерения эффективности рекламной кампании будет использоваться методология Brand lift.

Предложение «МТС Ads Premium Video» и Launcher отвечает на запрос рынка, стремящегося к максимальному охвату среди качественной аудитории. В условиях растущего потребления контента через Smart TV, игроки рынка ищут способы упрощения контакта с пользователями. Новый продукт позволяет не только присутствовать на всем пользовательском пути, но и размещать баннеры компаниям, которые не могут или не хотят использовать видео-форматы.

«Игроки ищут новые выходы на широкую аудиторию и рассматривают прогрессивную аудиторию Connected TV, ядром которой являются люди в возрасте от 25 до 44 лет с высоким и средним доходом. В ситуации постоянно растущего рекламного клаттера размещение рекламы сразу на главном экране, внутри OTT и IPTV-сервисов дает рекламодателю возможность получить не только широкий охват, но и максимальную заметность. Реклама на главном экране в среднем обеспечивает целых семь сек внимательного просмотра, а более 70% пользователей, увидевших рекламу на главном экране ТВ-устройства, готовы получить дополнительную информацию о рекламируемом бренде. Для сравнения: большинство пользователей в 2026 г. смотрят видеорекламу в соцсетях не более двух сек, прежде чем принять решение о свайпе», — сказала генеральный директор «МТС Ads Premium video» Александра Стрелкова.

«Рынок CTV в России долгое время развивался фрагментарно: отдельно главный экран Smart TV, отдельно онлайн-кинотеатры, отдельно IPTV. Для рекламодателя это означало сложную закупку, разрозненную аналитику и неполный охват аудитории. Мы решили объединить ключевые точки контакта пользователя с контентом на Smart TV в рамках одного продукта. Для нас принципиально важно, что речь идет о создании полноценного охватного CTV-продукта с контролируемым качеством размещения и понятной логикой измерения эффективности. Размещение на первом экране, в VOD и в online TV позволяет работать с эффектом первенства, высоким временем внимания и реальным присутствием бренда в пользовательском сценарии. Партнерство с «МТС Ads Premium Video» позволяет рынку работать с Connected TV в индустриальном масштабе — через единое окно закупки, прозрачную отчетность и измеримый бренд-эффект», – сказал CEO Launcher Кирилл Воробьев.