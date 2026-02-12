CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила связь на участке федеральной трассы «Колыма»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила дополнительный диапазон LTE на участке федеральной трассы «Колыма» вблизи посёлка Оротукан. Новое телеком-оборудование повысило покрытие и ёмкость сети, а также на 20% скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Оротукан расположен вблизи федеральной трассы «Колыма» — единственной автодорогой, соединяющей север Магаданской области и восточную часть Якутии. Одна из важнейших транспортных артерий Дальнего Востока обеспечивает доставку грузов к удаленным поселкам Магаданской области и к порту на побережье Охотского моря. Водители большегрузов зачастую выбирают Оротукан для временной стоянки на пути следования. Запуск нового телеком-оборудования позволит автолюбителям на этом участке трассы обновлять онлайн-карты на навигаторе, узнавать дорожную обстановку, обмениваться сообщениями и загружать музыкальные файлы, созваниваться с родными, а в случае необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

Новое качество связи доступно также на всей территории посёлка Оротукан, где проживает более 800 человек. Местные жители могут с комфортом пользоваться современными цифровыми продуктами – оформлять необходимые документы и справки онлайн, пользоваться платёжными сервисами, общаться по видеосвязи с родными и друзьями.

«Мы продолжаем работу по улучшению сети высокоскоростного интернета не только в крупных, но и малых населенных пунктах Магаданской области. Особенно это актуально для отдаленных поселков, где жители могут быстро получить необходимую информацию, оформить необходимые документы онлайн, не посещая лично профильные службы в региональном центре. Улучшение качества связи на участке такой сложной трассы, также облегчает общение и повышает безопасность всех участников дорожного движения», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет LTE в Тенькинском городском округе, в поселках Омсукчан, Дукат и других населённых пунктах Магаданской области.

