«Почта Mail» представила обновленную навигацию для супераппа

Пользователям «Почты Mail» стал доступен обновленный дизайн мобильного приложения. Интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным: все ключевые сервисы собраны на одном экране, а навигационное меню перенесено в нижнюю часть. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Также появился новый раздел «Сервисы», в котором сгруппированы дополнительные возможности приложения.

В основной навигационной панели расположены «Почта», «Покупки», «Облако» и кнопка, открывающая все сервисы Mail. Такое решение помогает быстрее переходить к нужным проектам. Пользователи смогут настраивать основное меню по своему желанию, добавлять сервисы и менять их порядок.

Названия папок и строка поиска теперь расположены выше, чтобы увеличить рабочее пространство списка писем и сделать интерфейс более лаконичным.

«Мы внимательно прислушиваемся к мнению пользователей и регулярно проверяем наши решения в исследованиях. По их результатам обновленную навигацию большинство оценило как более удобную и привлекательную. Пользователи отметили, что она помогает быстрее решать задачи в приложении. Именно такие отзывы помогают нам делать сервисы проще, понятнее и удобнее для повседневного использования», — сказал директор по продукту Mail Сергей Прокудин.

Чтобы вернуться к прежней версии навигации, необходимо перейти в раздел «Настройки», далее в «Оформление» и нажать на соответствующую кнопку.