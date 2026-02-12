T2 усилила покрытие на 14 трассах, проходящих через Ростовскую область

T2, российский оператор мобильной связи, в 2025 г. улучшил качество связи на 45 участках 14 федеральных и региональных трасс в Ростовской области. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть на ключевых транспортных направлениях региона, обеспечив доступ к цифровым сервисам для водителей и пассажиров.

T2 планомерно расширяет покрытие вдоль важных транспортных магистралей и развязок Ростовской области. В 2025 г. инженеры компании модернизировали оборудование на 45 участках автодорог региона, увеличив пропускную способность и повысив устойчивость связи в пути.

Работы затронули автомобильные дороги Р-280 и А-270, а также европейские маршруты E115 и E58. Кроме того, специалисты T2 усилили покрытие на нескольких участках федеральной трассы М-4 «Дон»: в городе Батайск, а также Азовском, Аксайском, Красносулинском, Каменском, Миллеровском и других районах.

Помимо федеральных автомагистралей, компания модернизировала сетевое оборудование на региональных маршрутах. Связь была улучшена на автомобильных дорогах, входящих в состав Ростовского транспортного кольца, и локальных трассах, проходящих по территории Азовского, Аксайского, Багаевского и Матвеево-Курганского районов.

Приоритетным направлением для T2 также стала автодорога 60Р-1, соединяющая Ростовскую область и Ставропольский край. После запуска коммерческих операций в регионе в марте 2025 г. оператор усилил внимание к этому маршруту как к одному из ключевых для межрегиональных поездок. По данным big data компании, ростовчане формируют значительную часть туристического трафика: на них приходится около 15% всех роумеров T2 в Ставропольском крае. Чтобы обеспечить стабильную связь и комфортный доступ к цифровым сервисам по пути к курортному региону T2 усилила сеть на участках трассы в Батайске, а также в Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком и Песчанокопском районах.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Развитие сетевой инфраструктуры рядом с автомобильными трассами – это стратегическая задача, напрямую связанная с безопасностью движения и качеством транспортного сообщения. Обеспечивая устойчивое покрытие на ключевых маршрутах, мы создаем условия для непрерывного доступа к навигационным и цифровым сервисам в дороге. Проект по бесшовному покрытию платного участка трассы М-4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону и Аксая, реализованный годом ранее, стал важным этапом этой работы. В результате абоненты получают стабильную связь в дороге, а бизнес, транспортная и логистическая отрасли – дополнительные возможности для роста, оптимизации процессов и повышения эффективности перевозок. В текущем году T2 продолжит проект по развитию сети на федеральных и региональных трассах».