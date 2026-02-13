CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика Getblogger: в коллаборации с блогерами в 2026 году будут вкладываться 87% рекламодателей

Инфлюенс-маркетинг сохраняет статус одного из ключевых каналов коммуникации брендов с аудиторией. По данным исследования Getblogger (входит в «МТС AdTech»), в 2026 г. 87% рекламодателей планируют использовать коллаборации с блогерами в своих маркетинговых стратегиях.

Среди специалистов, работающих с инфлюенсерами, 20% планируют делать акцент на крупных блогерах, еще 22% — чаще запускать размещения с микро- и нано-блогерами. Для 19% респондентов размещения у блогеров будут использовать чаще и с большим бюджетом. У 17% опрошенных объем коллабораций останется на прежнем уровне, а сократить использование инфлюенс-маркетинга планируют лишь 9% участников. При этом всего 13% маркетологов не используют и не планируют блогеров в своих коммуникационных стратегиях.

В рамках исследования представители рекламной индустрии также обозначили основные вызовы, с которыми они ожидают столкнуться в 2026 г. Каждый третий респондент (33%) прогнозирует дальнейшее усложнение законодательства в сфере цифровой рекламы и работы с данными. Рост требований к креативу и усиление «войны креативов», а также экономическую нестабильность и возможное сокращение бюджетов отметили по 32% маркетологов. Значительный рост стоимости привлечения клиентов (CPO, CPA) ожидают 28% опрошенных. Дефицит квалифицированных кадров в маркетинге и необходимость освоения новых, более «нативных» для аудитории платформ указали по 26% участников исследования. Потерю эффективности традиционных каналов прогнозируют 22% респондентов, а недостаток качественных данных для аналитики и атрибуции — 19%.

«Мы видим, что рынок все активнее движется в сторону сближения brand- и performance-подходов. По данным нашего исследования, больше 50% опрошенных маркетологов считают, что в 2026 г. реклама будет все чаще оцениваться по конечной эффективности — вне зависимости от формата. Это говорит о переходном этапе рынка, когда бизнес ищет баланс между построением долгосрочной ценности бренда и измеримыми результатами», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

