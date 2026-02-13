CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Бесплатные точки Wi-Fi появились в салонах связи в Cанкт-Петербурге

МТС первой из операторов развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Cанкт-Петербурге. Бесплатный интернет работает в 56 локациях. Сеть доступна для абонентов всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для подключения достаточно выбрать точку доступа МТС Free на своем смартфоне и пройти простую авторизацию. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться петербуржцы независимо от оператора, который предоставляет услуги связи. Скорость соединения до 100 Мбит/с позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, совершать банковские операции и пользоваться другими онлайн-сервисами. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться более 100 абонентов.

«Мы создаем в Петербурге комфортные пространства, где жители и гости города могут не только получить услуги связи, но и узнать про современные технологии, воспользоваться Wi-Fi. Северная столица часто становится площадкой для внедрения новых форматов — три года назад здесь появились первые экспертные магазины МТС с гибкой планировкой, позволяющей быстро адаптировать их под нужды клиентов. Так салоны становятся не просто точками обслуживания, а удобными площадками для общения, работы», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

На данный момент день в Санкт-Петербурге бесплатный Wi-Fi доступен в 56 салонах МТС.

