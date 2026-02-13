Каждый второй сотрудник присматривается к коллегам через цифровые сервисы офиса

Цифровые технологии в офисах все чаще влияют не только на работу, но и на личное общение сотрудников. Пропуска с фотографиями, корпоративные мессенджеры и системы контроля доступа помогают знакомиться с коллегами. Такие результаты были получены в ходе опроса*, проведенного девелопером Level Group. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

По данным исследования, каждый второй офисный сотрудник хотя бы раз обращал внимание на коллегу благодаря имени или фотографии на бейдже, пропуске или в системе доступа. Часть респондентов (23%) отметила, что это становилось поводом для дальнейшего общения. Причем, среди сотрудников до 30 лет доля тех, кто знакомился благодаря цифровым сервисам, выше — 58%.

В компаниях формируется новый формат общения, в котором сотрудники сначала получают информацию о коллегах через корпоративные мессенджеры, внутренние справочники или системы доступа и только после этого решаются на знакомство. По словам опрошенных, это снижает барьер первого контакта: для 35% так проще было обратиться по имени, поздороваться в лифте или завести разговор у кофемашины.

В то же время около трети (28%) респондентов признались, что их настораживает объём персональных данных, доступных коллегам через рабочие системы. Среди факторов дискомфорта они называют фотографии в профилях, информацию о подразделении и отображение присутствия в офисе. Некоторые сотрудники отмечают, что ощущение прозрачности скорее мешает непринуждённому общению.

В Level Group поясняют, что цифровые сервисы изначально внедряются для безопасности и навигации в бизнес-центрах, однако со временем стали менять общение между людьми внутри компаний. «Цифровая инфраструктура упрощает ориентацию в офисах и делает первый контакт проще — люди чаще здороваются, обращаются по имени, начинают диалог», — сказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

* В январе-феврале было опрошено 1014 респондентов в возрасте от 20 до 45 лет.