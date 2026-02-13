«МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района

«МегаФон» расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет в трех населённых пунктах Псковского района, расположенных вдоль автотрасс по направлениям Псков — Печоры и Псков — Санкт-Петербург. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов выросла на 30%.

Увеличение объёма передачи данных стало возможным благодаря строительству в деревнях Соловьи, Купровщина и Логозовичи новых объектов связи стандарта 4G. Теперь более 1,5 тыс. человек смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости.

Телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах, что позволяет обеспечить дальность сигнала и увеличить на 30% скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура связи позволяет местным жителям и автолюбителям комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения, работы или учёбы.

Строительство новых объектов связи рядом с трассами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Псковской области подтверждает и увеличившийся объём интернет-трафика.

За зимние месяцы более миллиона абонентов проехали по федеральной трассе «Е-95», проходящей возле деревни Соловьи. Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Санкт-Петербурга: на их долю пришлось 30% трафика. В тройку лидеров вошли тверичи и новгородцы.

Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего за зимние три месяца они прокачали более 68 тыс. ГБ трафика, что эквивалентно просмотру 20 тыс. фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила около 980 тыс. минут. За это время можно проехать из Пскова до Петербурга туда и обратно более 2 тыс. раз.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль транспортных магистралей с помощью установки нового оборудования. Благодаря проведённым работам на сети в прошлом году высокоскоростной интернет и технология голосовой передачи данных VoLTE стали доступны для нескольких тысяч жителей, проживающих в населённых пунктах региона рядом с автотрассами», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.