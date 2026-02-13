CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» повысил качество мобильных услуг для кемеровчан

Абонентам «МегаФона» в Рудничном и Заводском районах города стало еще комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками. Оператор построил дополнительное телеком-оборудование в зонах с высокой плотностью застройки и активным потреблением трафика. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы проведены на улицах Дружбы, Стадионная и Серебряный Бор. Улучшение качества связи ощутили жители многоквартирных домов и частного сектора, посетители социальных, медицинских и образовательных учреждений, магазинов и кафе, парков и скверов. В зону действия новых объектов связи также попало садовое товарищество «Ягодка».

Уверенное покрытие LTE-сети и стабильную передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Высокочастотный спектр отвечает за оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, сделанными инженерами компании, она составляет 60 Мбит/с и более.

Теперь абоненты оператора могут еще быстрее загружать объемные файлы и мобильные приложения, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, пользоваться видеосвязью, вести онлайн-трансляции и работать с цифровыми сервисами, которые требуют стабильного соединения и минимальной задержки сигнала.

«Развитие сети в Кемерово направлено прежде всего на повышение качества цифровых сервисов для абонентов. Мы увеличиваем ёмкость сети, улучшаем покрытие внутри зданий и поддерживаем высокие скорости передачи данных даже при росте нагрузки, чтобы связь оставалась комфортной в любое время суток. Такой подход особенно важен на фоне растущего потребления мобильного интернета — с начала года жители и гости города уже использовали на 15% больше данных, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Запуск новых базовых станций также расширил зону работы технологии VoLTE — цифровых звонков через сеть LTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Сегодня на сеть четвертого поколения приходится около 73% голосового трафика абонентов «МегаФона» в Кемерово, за год этот показатель вырос почти на треть.

