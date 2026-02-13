CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» усилил покрытие в Коврове

Жители Коврова получили более стабильную голосовую связь и уверенное покрытие. Улучшения особенно заметны в жилых кварталах и транспортных узлах, где нагрузка на сеть традиционно высока. Чтобы обеспечить высокое качество сети, инженеры «МегаФона» построили новые объекты связи по всему городу и расширили частотный ресурс — от низкого до высокочастотного диапазона.

Ковров — один из старейших и крупнейших городов Владимирской области, ведущий свою историю с XII века. Основанный на берегу Клязьмы, он прошёл путь от небольшого поселения до крупного промышленного центра России. Здесь сформировалась мощная машиностроительная и оборонная база, а железная дорога Москва-Нижний Новгород сделала город важным транспортным узлом. Сегодня Ковров — это более 130 тыс. жителей, активный бизнес и развитая городская инфраструктура, для которых цифровая среда становится неотъемлемой частью повседневной жизни.

Новые базовые станции со средне- и высокочастотными диапазонами появились в микрорайонах Солнечный, Мирный и Красный Текстильщик. Это позволило увеличить ёмкость сети и повысить скорость передачи данных в жилых массивах. В районах с интенсивным трафиком, у железнодорожного и автовокзала, а также в микрорайоне Андреевка, специалисты построили объекты связи с низко-, средне- и высокочастотным спектром. Такое сочетание диапазонов обеспечивает одновременно широкое покрытие и высокую скорость мобильного интернета.

Развитие сети особенно важно для промышленного Коврова: предприятия активно используют цифровые сервисы, облачные решения, онлайн-мониторинг и системы удалённого взаимодействия. Для жителей стабильная связь означает возможность работать дистанционно, учиться онлайн, пользоваться государственными сервисами и оставаться на связи с близкими. Для гостей города комфортную навигацию, доступ к сервисам такси и электронным билетам.

«Ковров — город с сильной индустриальной историей и динамичным настоящим. Мы видим, как растёт потребность в качественной мобильной связи, и со стороны жителей, и со стороны предприятий. Поэтому развиваем сеть комплексно: усиливаем покрытие в жилых районах и транспортных узлах, расширяем частотный ресурс, чтобы абоненты могли пользоваться цифровыми сервисами без ограничений. Современная связь сегодня — это такая же базовая инфраструктура города, как дороги или электроэнергия», — сказал Роман Матвиенко директор «МегаФона» во Владимирской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще