OmegaBI и «2ГИС» объединяют BI и геоаналитику в одном решении

Компания «Омега», разработчик российской платформы бизнес-аналитики OmegaBI, и «2ГИС» заключили партнёрское соглашение. Интеграция OmegaBI с сервисом геоаналитики «2ГИС Про» позволит детальнее изучать рынок и принимать бизнес-решения с учётом территориального контекста.

Пользователи российской BI-платформы OmegaBI смогут анализировать бизнес-показатели в привязке к географии — от продаж и логистики до загрузки инфраструктуры и предпочтений клиентов. Интеграция с «2ГИС Про» упростит задачи территориального планирования, поможет находить возможности для роста сети, оценивать эффективность и принимать решения с учётом локации. Работа с картой станет частью повседневной аналитики, а не отдельным инструментом.

Совместное решение актуально для компаний в сфере розничной торговли, логистики и электронной коммерции, городских служб, а также в финансовой сфере, недвижимости — везде, где важно учитывать территориальные особенности при принятии управленческих решений. Для крупного бизнеса и государственного сектора предусмотрена поддержка работы в закрытом контуре и полный контроль над данными — это критично при повышенных требованиях к безопасности и регуляторному соответствию.

«Партнёрство с «2ГИС» позволяет объединить возможности OmegaBI и геоаналитики в одном решении. Пользователи смогут анализировать бизнес-показатели в территориальном разрезе — при развитии сети, выборе локаций, оптимизации логистики. Это даст более целостный взгляд на бизнес и поможет быстрее переходить от анализа к действиям — от стратегии до операционных решений», — сказал Евгений Евстратьев, руководитель группы консалтинга OmegaBI.

«Интеграция с OmegaBI делает данные «2ГИС Про» доступными в BI-сценариях и помогает компаниям точнее понимать, как география влияет на бизнес. Это особенно важно для тех, кто развивает территориальную сеть, работает с инфраструктурой или планирует выход на новые рынки. Встраивание геоданных в привычную BI-среду упрощает аналитику и делает её доступной не только для аналитиков, но и для руководителей», — сказала Екатерина Колчинская, менеджер продукта «2ГИС Про».