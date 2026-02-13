CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Ростелеком» построил новые волоконно-оптические сети для 700 семей Хакасии

В рамках корпоративной инвестиционной программы в 2025 г. «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть в пяти населенных пунктах Республики Хакасия: Жемчужном, Московском, Чапаево, Новомарьясово и Советской Хакасии. Благодаря этому более 700 семей получили доступ к проводному интернету со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома»: «Системное расширение телекоммуникационной инфраструктуры — один из ключевых элементов нашей стратегии в регионе. Мы ежегодно вкладываем средства в модернизацию существующей и строительство новой сети связи, что позволяет внедрять домашние цифровые решения. Среди них — интерактивное телевидение Wink, умное видеонаблюдение и другие сервисы, которые делают жизнь людей более комфортной и безопасной».

Прокладка волоконно-оптических линий связи в поселках Хакасии осуществляется по технологии GPON («оптика в дом»), что обеспечивает стабильную работу интернет-устройств, исключает сбои из-за перегрузки или несанкционированного доступа. Специалисты индивидуально настраивают оборудование под потребности абонентов, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса.

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Наша задача заключается не только в строительстве сетей, но и в обеспечении их бесперебойной работы, а также круглосуточной технической поддержки клиентов. Ведь множество жизненно важных процессов — от записи к врачу до удаленной работы — зависят от стабильного и качественного интернета. Поэтому мы стремимся, чтобы цифровые услуги были доступны в любой ситуации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще