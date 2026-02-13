SpaceWeb объединил управление хостингом, VPS и доменами в одном мобильном приложении

Хостинг-провайдер SpaceWeb анонсирует кардинальное обновление мобильного приложения. Теперь сервис построен на технологии Progressive Web App (PWA), благодаря которой все ключевые функции управления хостинговыми и облачными услугами доступны в одном интерфейсе прямо со смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новое приложение полностью дублирует возможности веб-панели управления SpaceWeb, позволяя пользователям в любое время и в любом месте заказывать и контролировать хостинг, VPS/VDS, облачные сервисы, управлять доменами, DNS-системами, SSL/TLS-сертификатами, а также следить за балансом, нагрузкой и настройками доступа. Также доступны функции участия в партнерской программе, пополнения счета и настройки автоплатежей.

«Главным преимуществом перехода на PWA стала синхронность обновлений: все новые функции и улучшения, появляющиеся в основной веб-панели управления, моментально становятся доступны и в мобильном приложении. Теперь все наши пользователи могут полноценно управлять своими веб-сервисами и IT-проектами прямо со смартфона», — сказала Мария Кузнецова, руководитель отдела маркетинга и PR в SpaceWeb.

Мобильное приложение SpaceWeb доступно для установки на устройствах Android и iOS. Разработчики компании отмечают, что работа над приложением продолжается, и в него будут добавляться новые функции с развитием основной платформы.