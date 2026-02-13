CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

SpaceWeb объединил управление хостингом, VPS и доменами в одном мобильном приложении

Хостинг-провайдер SpaceWeb анонсирует кардинальное обновление мобильного приложения. Теперь сервис построен на технологии Progressive Web App (PWA), благодаря которой все ключевые функции управления хостинговыми и облачными услугами доступны в одном интерфейсе прямо со смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новое приложение полностью дублирует возможности веб-панели управления SpaceWeb, позволяя пользователям в любое время и в любом месте заказывать и контролировать хостинг, VPS/VDS, облачные сервисы, управлять доменами, DNS-системами, SSL/TLS-сертификатами, а также следить за балансом, нагрузкой и настройками доступа. Также доступны функции участия в партнерской программе, пополнения счета и настройки автоплатежей.

«Главным преимуществом перехода на PWA стала синхронность обновлений: все новые функции и улучшения, появляющиеся в основной веб-панели управления, моментально становятся доступны и в мобильном приложении. Теперь все наши пользователи могут полноценно управлять своими веб-сервисами и IT-проектами прямо со смартфона», — сказала Мария Кузнецова, руководитель отдела маркетинга и PR в SpaceWeb.

Мобильное приложение SpaceWeb доступно для установки на устройствах Android и iOS. Разработчики компании отмечают, что работа над приложением продолжается, и в него будут добавляться новые функции с развитием основной платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще