Цветы, украшения и фотоссесия или как россияне проводят свидания

Аналитики «МТС Банка» изучили, как меняются траты россиян накануне 14 февраля. Анализ собственных данных показал, что больше всего увеличиваются продажи в цветочных магазинах и на маркетплейсах, также повышенной популярностью пользуются совместные фотосессии и сервисы знакомств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Традиционно, один из главных атрибутов свидания – букет цветов. Спрос на цветы в начале февраля по данным «МТС Банка» увеличивается в 2,1 раза по сравнению со средним значением января. А средний чек в феврале 2026 г. вырос на 8% до 2,4 тыс. руб. по сравнению с годом ранее.

Аналитики «МТС Банка» отмечают, что большинство россиян не готовится к празднику заранее, а совершает все покупки непосредственно в предпраздничные дни. Многие выбирают подарки на маркетплейсах или с доставкой, освобождая себя от походов по магазинам.

Количество продаж на маркетплейсах в начале февраля увеличивается на 20% по сравнению со средним значением января. Средний чек в феврале 2026 г. стал больше на 27% и составляет 2,2 тыс. руб. Маркетплейсы все активнее входят в нашу повседневную жизнь и там можно найти товары на любой вкус и бюджет. Спрос на курьерские службы в этот период вырастает на 14%.

Еще один популярный подарок на день влюбленных – украшения. Количество продаж в ювелирных магазинах увеличивается на 16%, средний чек за год вырос незначительно – на 3% до 13,68 тыс. руб.

Не забывают россияне и о своем внешнем виде – в начале февраля наблюдается рост транзакций на 15% в барбершопах, парикмахерских и салонах красоты, а средний чек здесь вырос на 9% до 2,39 тыс. руб.

Перед 14 февраля большой популярностью пользуются фотосессии – спрос на них увеличился на 20% по сравнению со средним значением января. Средний чек увеличился на 7% до 2,26 тыс. руб.

Популярность фастфуда из-за праздника растет на 12%, а ресторанов – на 9%. Средние чеки в феврале 2026 года увеличились на 26% и 21% до 690 руб. и 2,05 тыс. руб. соответственно.

Также в начале февраля наблюдается повышенная активность на сервисах знакомств по сравнению со средним значением января. Количество платежей увеличивается на 19%, а средний чек за год вырос на 23% до 650 руб.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в январе-феврале 2025-2026 гг.