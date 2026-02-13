В новом подмосковном наукограде ускорили мобильный интернет

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком‑инфраструктуру в подмосковном Долгопрудном, получившим в начале февраля статус наукограда. Специалисты построили новые и обновили действующие базовые станции, что позволило повысить устойчивость сигнала и обеспечить абонентам мобильный интернет на скорости до 115 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал стал стабильнее рядом с жилыми комплексами и торговыми центрами вдоль канала имени Москвы и Котовского залива и в районе пристаней яхт-клубов в Хлебниковском затоне. Кроме того, новое телеком-оборудование появилось рядом с производственной площадкой компании «Чистая линия».

Для повышения качества связи инженеры расширили на ряде базовых станций сразу несколько частотных диапазонов. Низкочастотные обеспечивают более устойчивый сигнал и лучше проникают в здания, что особенно важно для жителей многоквартирных домов и промышленных помещений. Высокочастотные диапазоны, в свою очередь, отвечают за высокую ёмкость сети и позволяют сохранять быстрый мобильный интернет даже в местах с большим числом пользователей — на набережных, в торговых центрах и зонах отдыха у воды. Также на всей сети доступна технология VoLTE, дающая возможность одновременно совершать звонок и использовать мобильный интернет без потери качества.

«Долгопрудный активно развивается — здесь растет число жителей, появляются новые жилые кварталы и развивается общественная жизнь. Всё это напрямую влияет на нагрузку на сеть. С начала года мобильный интернет-трафик в городе вырос на 5%, а голосовой —почти на 50%. Мы продолжаем усиливать инфраструктуру, чтобы жители могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке города», — сказал директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Все базовые станции в городе уже поддерживают технологию MIMO 2×2, которая позволяет передавать данные по двум пространственным потокам одновременно и увеличивает пропускную способность сети. Это помогает сохранять высокие скорости даже в часы пик. Также на всей сети «МегаФона» доступна технология VoLTE — голосовые вызовы передаются по сети LTE, благодаря чему абоненты быстрее дозваниваются друг до друга и слышат собеседника с улучшенным качеством звука.