Венчурный фонд «Т-Инвестиций» и Pantea Capital инвестировали в ИT-сервис для рынка краткосрочной аренды Keygo

Keygo привлек 150 млн руб. в третьем инвестиционном раунде. В раунде приняли участие два новых фонда — Венчурный фонд «Т-Инвестиций» для физлиц «Венчурные инвестиции 1» и Pantea Capital, а также действующие инвесторы «Хайв» (венчурный фонд «Билайна) и «Талеон Инвест». Об этом CNews сообщили представители Keygo.

Привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса в России, развитие технологий, бренда и команды. В ближайшее время в компании будет сформирован совет директоров с участием представителей новых и действующих инвесторов.

По итогам 2025 г. выручка от бронирований выросла более чем в 2,5 раза — до $2,7 млн, число объектов под управлением — в 2,6 раза (более 250 апартаментов в России и Армении). Среднемесячный объем бронирований почти утроился и превысил 1400 в декабре 2025 г. В Армении рост загрузки и среднего чека обеспечил увеличение выручки на один объект более чем на 20%, доля прямых бронирований достигла 22%.

Летом 2025 г. Keygo вышел на российский рынок. Одним из пилотных форматов стал партнерский проект с «Т-Путешествиями»: несколько брендированных апартаментов стали частью совместной промо-кампании. Это один из первых кейсов на рынке, где тревел-сервис получает контроль качества размещения через управляющего партнера.

«Компания сформировала сильную управленческую команду и выстроила эффективную операционную и IT-модель в сегменте краткосрочной аренды. Мы ожидаем, что реализация стратегии Keygo при поддержке наших инвестиций позволит компании укрепить позиции на новом рынке и обеспечит ее устойчивое развитие», — отметил директор по частному акционерному капиталу «Т-Банка» Никита Ильинский.

«Мы верим в команду Keygo: сочетание продуктовой и инженерной экспертизы позволяет компании выстраивать масштабируемую инфраструктуру и задавать новый стандарт, который меняет рынок за счет технологий», — сказала управляющий партнер Pantea Capital Мария Панферова.

«Рынок краткосрочной аренды сегодня быстрорастущий, но все еще фрагментированный и операционно сложный. Мы видим, что он созрел для более стандартизированной модели, где качество сервиса и экономика не зависят от конкретного объекта или города. Мы собрали ключевые процессы краткосрочной аренды в единую систему и автоматизировали их. Работая на стыке технологий и гостеприимства, мы делаем рынок более предсказуемым для собственников и гостей. Новый раунд дает нам ресурсы для масштабирования модели и дальнейшего развития рынка», — сказали основатели компании Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов.

