МТС приняла в свою домашнюю сеть еще несколько районов Уссурийска

Цифровая экосистема МТС расширила сеть фиксированной связи в Приморском крае. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители около тысячи квартир Уссурийска в районе Междуречья, центра и железнодорожного вокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в крупных городах Приморья цифровой инфраструктурой и быстрым домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен для жителей ряда улиц в Уссурийске: Розинская, Островского, Полушкина, Русская, Ушакова и Краснознаменная.

Кроме домашнего интернета, горожанам стало доступно IPTV — телевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ — по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать уже имеющиеся в квартире провода.

«Спрос на цифровые услуги в Уссурийске постоянно растет, поэтому мы продолжает активно расширять сеть фиксированной связи в городе, в том числе в новых ЖК. На сегодняшний день более 40 тысяч семей в городе уже получили доступ к скоростному домашнему интернету и цифровым сервисам нашей экосистемы. Теперь жители смогут легко использовать стабильное соединение с множеством устройств, наслаждаться просмотром фильмов в высоком качестве, учиться и работать удаленно», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.