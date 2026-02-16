CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Телефон как источник стресса: какие звонки пугают россиян: каждый второй россиянин боится звонка от начальника

Эксперты сервиса телефонии «Новофон» провели исследование и выяснили, какие телефонные звонки вызывают тревогу у россиян, а какие они, напротив, ждут с нетерпением. Результаты показали, что жители страны чаще боятся звонка от начальника — об этом сообщили 53% респондентов, тогда как вызовы из больниц беспокоят 41% участников опроса. Об этом CNews сообщили представители «Новофона».

Телефон как источник тревоги

Неожиданный звонок от руководства остается для россиян (53%) одним из главных стресс-факторов. Вызовы из поликлиники или больницы также вызывают страх у 41% опрошенных. Обратная связь после собеседования вызывает беспокойство у 40%, а звонки с незнакомых номеров поздним вечером — у 38% людей. Кроме того, вызовы от пожилых людей пугают 36% респондентов, в то время как 32% испытывают тревогу по поводу решения по ипотеке или кредиту от финансовых организаций.

Эти стрессовые факторы особенно заметны в крупных городах. Так, в Москве 60% жителей опасаются звонка от руководства, в Санкт-Петербурге — 49%, а в малых городах и сельской местности этот показатель составляет 54–55%. Помимо этого, звонки из медицинских учреждений вызывают беспокойство у 43–44% жителей мегаполисов и у 40% в небольших городах, в то время как в поселках — 42%.

В Москве и Санкт-Петербург также выше общий уровень тревожности от любых входящих вызовов — 14% против 9% в небольших городах. Для 36% россиян звонок от пожилых родственников также является нервным и вызывает чувство страха.

«Клиенты часто испытывают дискомфорт от неожиданных телефонных звонков, поэтому компаниям необходимо модернизировать свои коммуникационные стратегии. Например, использование маркировки вызова и идентификации номера помогает клиенту заранее понять кто звонит. Это снижает уровень тревожности от входящих, люди в моменте могут фильтровать вызовы по срочности. Крупным федеральным компаниям также важно учитывать региональные различия, особенно время звонка и разницу часовых поясов», — сказали эксперты сервиса «Новофон».

Какие звонки ждут россияне в 2026 и какие будут игнорировать

Среди звонков, которые жители России почти никогда не пропускают, лидируют рабочие, вызовы от вторых половинок (37%) и звонки в позднее время, которые могут сигнализировать о срочной ситуации (32%). Самыми желанными в 2026, по опросу россиян, останутся позитивные сообщения. Например, о предложении работы мечты в этом году мечтают около 40% россиян, о выигрыше в лотерее или конкурсе — 34%, об успехах ребенка в учебе — 23%, о приезде близкого человека домой — 21%. Почти 10% жителей Москва и Санкт-Петербурга ждут звонка с новостью о пополнении в семье, рождении ребенка, при этом в два раза больше (32% жителей столиц) с нетерпением ждут решения по ипотеке.

Некоторые вызовы опрошенные ждут из любопытства: так, до 20% жителей Санкт-Петербурга и до 19% москвичей готовы общаться с ИИ-роботами из личного интереса, тогда как в малых городах этот показатель составляет около 13%. Более 47% москвичей ждут звонков от мошенников, чтобы подшутить над ними и всего 29% жителей деревень хотели бы разыграть преступников.

Помимо этого выяснилось, что жители мегаполисов чаще ждут карьерных и финансовых новостей, а сельская аудитория — решений практических и бытовых вопросов.

Эксперты сервиса «Новофон» отметили, что россияне стали более внимательно относиться к своему времени. Рабочие и личные контакты остаются приоритетными, а любой звонок без объяснимой причины воспринимается как источник стресса.

