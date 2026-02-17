Buzzoola внедрила ИИ-модель для увеличения охватов рекламодателей в programmatic-рекламе

Buzzoola (входит в «МТС AdTech») внедрила ИИ-модель для семантического анализа контента на страницах в интернете. Модель анализирует текст страниц сайтов, подключенных к SSP Buzzoola, определяет их тематику и оценивает риски по brand safety, после чего она автоматически решает, где допустимо показывать рекламу. Новая модель закупки позволяет увеличить охваты рекламодателей в DSP Buzzoola среднем на 25-30% без снижения требований к безопасности бренда.

Технология Buzzoola направлена на решение одной из ключевых проблем рынка programmatic-рекламы: ограниченность доступного инвентаря при работе с брендами, чувствительными к контексту размещения рекламы. Ранее фильтрация контента строилась на статичных ограничениях и ручной модерации (white-листы), что сужало охваты рекламодателей. Новая ИИ-модель работает с текстовым контентом страниц, выполняет семантическую классификацию и интегрируется напрямую в decision layer DSP для автоматического выбора площадок в режиме реального времени.

Для корректной работы модели Buzzoola разработала KeyPages – интеллектуальный категоризатор контента, который автоматически определяет тематику веб-страниц для контекстного таргетинга и Brand Safety. Как работает категоризатор контента KeyPages: HTML-страницы загружаются и очищаются от лишних элементов (метаданные, теги), после чего из текста извлекаются ключевые фразы с использованием TF-IDF и графовых алгоритмов; ключевые фразы проверяются моделью на релевантность заголовку страницы; на основе заголовка и ключевых слов формируются промпты для LLM семейства Qwen, которая проводит первичную категоризацию контента; результаты лемматизируются и сопоставляются с внутренним словарем категорий DSP, после чего принимается решение о возможности показа рекламы.

На базе LLM Qwen уже классифицированы сотни тысяч страниц по 80+ категориям: лайфстайл, бизнес, политика, образование, наука, хобби и интересы. По внутренним оценкам компании, точность определения контекста страниц достигает свыше 85% и выше в зависимости от категорий контента.

Интеграция ИИ-модели в DSP увеличивает доступный инвентарь, включая страницы сайтов, ранее исключенные из медиапланов. Рекламодатели расширяют охват без потери безопасности бренда и повышают эффективность кампаний за счет релевантного контекста размещений и оптимизации закупки по ключевым метрикам. Паблишеры, в свою очередь, получают возможность монетизировать больший объем трафика на различных ресурсах, например, на новостных сайтах или в интернет-магазинах.

«Отказ от жесткой привязки к white-листам – это логичный этап развития интернет-рекламы. Рынок переходит от формальных ограничений на уровне сайтов к работе со смыслом и реальным контекстом потребления контента. Анализ каждой отдельной страницы позволяет масштабировать рекламные кампании без компромиссов по безопасности бренда и качеству размещений. Мы считаем, что в ближайшие годы такой подход станет новым стандартом для отрасли», – сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.