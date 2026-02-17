CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Финуслуги» запустили вход по лицу или отпечатку пальца в веб-версии

Маркетплейс «Финуслуги» продолжает совершенствовать способы авторизации клиентов. На «Финуслуги» теперь можно войти по биометрии. Об этом CNews сообщили представители «Финуслуг».

При входе в личный кабинет на маркетплейсе для этого необходимо подключить вход по лицу или отпечатку пальца (Face ID на iOS или Touch ID на Android). Аналогичный вход уже был доступен в мобильном приложении. При использовании входа по лицу или отпечатку пальца не понадобится вводить логин и пароль.

Чтобы подключить новую функцию, достаточно войти в личный кабинет «Финуслуг», далее система предложит подключить новый способ входа.

На «Финуслугах» можно открывать банковские вклады, брать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, народные облигации российских регионов, а также полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и другие продукты.

