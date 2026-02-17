Каршеринг BelkaCar включили в «белый список»

Каршеринг BelkaCar включили в «белый список». Об этом CNews сообщили представители BelkaCar

Расширен перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

Сервис каршеринга BelkaCar стал еще одним ресурсом, который пополнил «белый список». Таким образом, у пользователей будет возможность использовать каршеринг бесперебойно даже во время внезапных и незапланированных ограничений мобильного интернета.