CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Каршеринг BelkaCar включили в «белый список»

Каршеринг BelkaCar включили в «белый список». Об этом CNews сообщили представители BelkaCar

Расширен перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

Сервис каршеринга BelkaCar стал еще одним ресурсом, который пополнил «белый список». Таким образом, у пользователей будет возможность использовать каршеринг бесперебойно даже во время внезапных и незапланированных ограничений мобильного интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть. Компания научилась использовать ИИ в рекламе

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще