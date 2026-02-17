CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» повысил качество мобильной связи в районах Адыгеи

Жители населённых пунктов Республики Адыгея теперь могут до 20% быстрее пользоваться цифровыми сервисами. В регионе завершили очередной этап модернизации телеком-оборудования. За год инженеры «МегаФона» модернизировали порядка 70 базовых станций, которые обеспечивают устойчивое покрытие, улучшенное качество звонков и онлайн-услуг.

Технические специалисты оператора провели работы по повышению эффективности сети в столице республики и в ряде районов — Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском и Тахтамукайском. В зоне внимания связистов оказались самые разные объекты: жилые кварталы, места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки и лечебно-оздоровительные комплексы. Кроме того, было обновлено оборудование в загородных туристических локациях. Особое внимание уделили трассе Р‑217 «Кавказ» — одной из ключевых автодорог региона, интенсивно используемой жителями и туристами.

На начальном этапе были проведены драйв‑тесты и аудит всего действующего телеком‑оборудования оператора для выявления зон под оптимизацию. Далее инженеры выполнили комплекс мероприятий, включая изменение радиопараметров, азимутов и углов наклона антенн. Также специалисты усовершенствовали настройки телеком‑оборудования с учётом изменений в архитектуре и ландшафте республики. В ходе работ увеличилась зона покрытия и эффективность использования частотного ресурса.

«Мы продолжаем применять новейшие технологии и инструменты, чтобы жители и гости республики чувствовали себя комфортно в нашей сети. Благодаря проведённым работам скорость мобильного интернета в популярных локациях достигает 100 Мбит/с — этого достаточно, чтобы без задержек смотреть видео в высоком качестве или загружать большие файлы, находясь в пути», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Согласно большим данным (big data) оператора, за прошедший год туристический поток в республику вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом. Особенно активны туристы из Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

