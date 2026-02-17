CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Передать показания и отследить поверку водосчетчиков: в ДИТ Москвы напомнили о сервисе на mos.ru

Более 620 млн раз москвичи воспользовались сервисом передачи показаний счетчиков воды и тепла на портале mos.ru за все время его работы. Об этом CNews сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

Сервис дает возможность в онлайн‑режиме за несколько минут передать данные счетчиков, которые необходимы для формирования единого платежного документа (ЕПД). Сервис также позволяет горожанам за пару кликов получить сведения о приближении сроков поверки счетчиков, ознакомиться со статистикой потребления за прошедшие периоды и, если потребуется, загрузить данные с архивными показаниями.

«Сервис передачи показаний воды и тепла на mos.ru – один из самых востребованных на портале mos.ru. Он обеспечивает оперативную, удобную и надежную передачу данных в ведомства. Москва постоянно развивает цифровую экосистему услуг и сервисов, чтобы горожане могли решать самые разные бытовые вопросы онлайн – комфортно и в любое время. Для этого расширяются каналы взаимодействия. Сегодня город предлагает своим жителям широкий выбор способов передачи показаний приборов учета – от специальных сервисов на mos.ru до телефона горячей линии», – сказали в пресс‑службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Для отправки показаний счетчиков воды и тепла потребуются адрес квартиры и десятизначный код плательщика, который указан в ЕПД. Если эти данные уже внесены в личный кабинет на портале, форма будет заполнена автоматически.

Чтобы воспользоваться сервисом, следует перейти в каталог услуг на mos.ru, выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля», после чего перейти в подраздел «ЖКУ, обслуживание жилья» и найти «Прием показаний приборов учета воды и тепла». Для получения доступа к сервису понадобится упрощенная, стандартная или полная учетная запись на портале.

Кроме того, передать показания счетчиков воды можно и другими способами. Например, на сайте и в мобильном приложении платформы «Электронный дом». В приложении это также удобно сделать с помощью камеры смартфона: достаточно сфотографировать показания или загрузить ранее сделанный снимок из галереи гаджета.

Помимо этого, передать показания можно с помощью городских мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», виджета «Коммунальные услуги» в личном кабинете портала mos.ru, а также по телефону горячей линии единой сервисной службы (+7 495 539‑25‑25) и через СМС на номер 7377. Те, кто отдает предпочтение личной передаче показаний приборов учета, могут передать их непосредственно в управляющую компанию или через терминалы «Мосэнергосбыт», установленные в центрах госуслуг «Мои документы».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

