Аэропорт Ульяновск запустил новый официальный сайт при поддержке Nord Clan

Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н.М. Карамзина сделал очередной шаг в развитии клиентского сервиса, представив обновленный официальный сайт. Масштабная модернизация цифровой платформы проведена в рамках стратегии повышения качества обслуживания пассажиров и внедрения современных технологий в работу авиаузла федерального значения.

Новый сайт, разработанный при поддержке ИТ-компании Nord Clan, представляет собой многофункциональный портал, который объединил в себе удобство, скорость и надежность. Был обновлен не только дизайн, но и произведена полноценная технологическая трансформация — все это для того, чтобы путешествие через аэропорт Ульяновска стало максимально комфортным с первых секунд онлайн-взаимодействия. Об этом CNews сообщил представитель Nord Clan.

При создании платформы применена передовая архитектура: административная и клиентская части теперь работают на независимых серверах. Это гарантирует высокую скорость загрузки и бесперебойную работу ресурса даже в часы пиковых нагрузок, будь то массовое бронирование билетов или проверка статуса рейса во время изменения расписания. Проведенные нагрузочные тесты подтвердили, что портал способен стабильно обслуживать сотни пользователей одновременно, полностью исключая риск сбоев, когда информация нужна пассажирам в первую очередь.

Понимая, что основная аудитория пользуется смартфонами, была сделана ставка на безупречную мобильную версию. Теперь путешественники могут в пару касаний получить доступ ко всей необходимой информации в дороге, в офисе или дома.

Новый сайт интуитивно понятен и структурирован под ключевые сценарии пассажиров: актуальное онлайн-табло вылета и прилета синхронизировано с внутренними системами аэропорта в реальном времени; прямая интеграция с агрегаторами билетов и системой оплаты парковки экономит время и упрощает планирование поездки; интерфейс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями зрения, а также переведен на английский язык, встречая международных гостей на комфортном для них уровне.

Встроенные сервисы погоды и точного времени помогают пассажирам лучше подготовиться к поездке.

Проект был реализован совместно с ульяновской ИТ-компанией Nord Clan за 3,5 месяца.

«Для нас как для ульяновской ИТ компании было особенно важно выполнить этот проект для такого значимого объекта региона как международный аэропорт. Проект длился 3,5 месяца. Мы применили современный подход с разделением на сервера, который позволил аэропорту получить не только красивый и удобный сайт, но и гибкую, масштабируемую платформу на годы вперед. Уверены, что новый ресурс станет удобным цифровым помощником для всех пассажиров», — сказал Алексей Артамонов, директор Nord Clan, руководитель направления заказной разработки.