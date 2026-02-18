CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Контакт-центры на платформе Naumen смогут обслуживать клиентов в мессенджере Max

В Naumen Contact Center расширен перечень поддерживаемых цифровых каналов: теперь пользователи платформы могут подключать мессенджер Max для обработки обращений клиентов. Об этом CNews сообщил представитель Naumen.

Контакт-центры, использующие платформу Naumen, могут взаимодействовать с клиентами с помощью национального мессенджера, внедрять чат-боты для обработки типовых запросов, получать и обрабатывать фото-, видео- и аудиофайлы.

Naumen Contact Cеnter поддерживает омниканальное обслуживание более чем в 10 каналах: телефонные звонки из сети общего пользования, звонки с сайта, запросы на обратный звонок с сайта, обращения через формы обратной связи на сайте, email, SMS, веб-чат, чат в мобильном приложении; мессенджеры Telegram, «ВКонтакте», соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», видеозвонки. Интеграция с Max дает операторам возможность обрабатывать сообщения из мессенджера в одном рабочем пространстве наряду с обращениями из других каналов. Операторы имеют доступ к полной истории взаимодействий, могут применять шаблоны ответов и использовать базу знаний, а также эффективно управлять несколькими диалогами одновременно, сохраняя контекст общения.

Платформа Naumen Contact Center обеспечивает обмен сообщениями и файлами с пользователями, которые обратились к бизнес-аккаунту компании в Max через чат-бот. Абоненты могут отправлять текстовые сообщения до 10 тыс. символов, файлы размером до 10 МБ и принимать фото, видео-, аудиофайлы размером до 20 МБ. Поддерживается обмен эмодзи, стикерами, GIF-файлами. В процессе ввода текста сообщения оператором у абонентов отображается статус «оператор печатает...», а ответные сообщения абонентов автоматически маркируются как прочитанные.

Первым клиентом, проявившим интерес к использованию мессенджера Max в связке с платформой Naumen Contact Center, стал контакт-центр Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК при МИД России).

Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen, сказал: «Лидеры рынка стараются предоставлять клиентский сервис в тех каналах, где это удобно клиентам. И если 10 лет назад омниканальность считалась инновацией, то сегодня она перешла в разряд привычных вещей. Наша платформа позволяет обслуживать все каналы по единым сценариям, видеть единую историю контактов с клиентом, использовать единую базу знаний, работать одновременно в нескольких сессиях. Это ускоряет и удешевляет обслуживание, делает его более качественным. На горизонте 10 лет мы реализовали возможности омниканальной обработки обращений в СТД «Петрович», «Альфа Капитал», «Самолет», «Дом.РФ» и других компаниях».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Найдена альтернатива заблокированному в России Discord

В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще