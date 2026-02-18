CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Mail запустил бесплатное ТВ на «Главной»

«Главная» Mail запустила ТВ-видеоплеер в веб-версии сервиса, который позволяет смотреть до 10 популярных телеканалов в прямой трансляции. Об этом CNews сообщили представители Mail.

За месяц работы ТВ-видеоплеера в режиме тестирования время, проведенное пользователями на сайте (time spent), выросло на 31%. Ежедневно с видеоплеером взаимодействует более 4 млн пользователей в возрасте от 25 до 44 лет.

Онлайн-просмотр телеканалов становится привычным фоновым форматом потребления контента — пользователи включают ТВ параллельно с выполнением повседневных задач, получая новости и развлечения без отрыва от дел.

«Запуск ТВ-видеоплеера — еще один шаг к созданию удобной контентной среды, где пользователи могут получать актуальную информацию и развлечения в одном месте. Мы стремимся предлагать пользователям разные форматы контента, а новый видеоформат также открывает для рекламодателей возможность размещать персонализированные и адресные предложения. В результате пользователи видят именно то, что соответствует их интересам, а бренды получают более эффективный канал коммуникации», — сказала руководитель направления монетизации Mail Маргарита Волкова.

