«МегаФон» укрепил сотовую сеть в пригороде Кызыла

Жители села Ээрбек в Кызыльском кожууне республики впервые получили доступ к цифровым сервисам «МегаФона» – голосовым звонкам по технологии VoLTE и мобильному интернету. Оператор установил телеком-оборудование в населенном пункте, где проживают более 1,7 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, ее максимальные значения достигают 60 Мбит/с.

Абоненты оператора могут совершать видеозвонки без потери качества, быстро скачивать и загружать файлы, пользоваться банковскими сервисами и государственными услугами, смотреть видео в высоком разрешении и общаться в мессенджерах. Развитие сети сделало более комфортным и онлайн-шопинг — в селе работают пункты выдачи маркетплейсов, которыми пользуются местные жители.

В Ээрьеке есть школа, детский сад и культурный центр, поэтому владельцам «зелёных» сим-карт стало проще участвовать в образовательных и культурных интернет-активностях.

«Село расположено в пригороде Кызыл, где уже много лет доступна сотовая связь «МегаФон». Однако в самом Ээрбек ее ранее не было. После запуска базовой станции «цифровая» граница между городом и селом фактически исчезла: теперь местные жители могут пользоваться теми же сервисами, что и горожане — общаться, учиться и работать онлайн без ограничений. Как показывает аналитика, только в январе объём мобильного интернет-трафика в населенном пункте превысил 55 ТБ, что сопоставимо с непрерывным прослушиванием музыки в течение 85 лет. Такой уровень активности наглядно отражает реальную потребность населения в нашей связи», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Запуск базовой станции в населенном пункте также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Технологию уже полюбили жители Ээрбека – 80% звонков они совершают в сетях четвертого поколения.

