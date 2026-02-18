CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС усилила мобильную инфраструктуру на ключевой магистрали Поволжья

МТС объявила о запуске дополнительного телеком-оборудования на участке федеральной автодороги Р-228 Волгоград-Саратов. Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из ключевых магистралей Поволжья благодаря строительству 32 базовых станций.

Реализация проекта позволила улучшить качество голосовой связи и увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 40%. Трасса Р-228 протяженностью 708 километров – одна из ключевых магистралей Поволжья, соединяющая регионы по правому берегу Волги. Дорога проходит через исторические и туристические точки, включая Камышин и Петров Вал, и обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов.

В рамках проекта устойчивое покрытие и более высокие скорости мобильного интернета обеспечены в поселке Ерзовка, Каменный, хуторе Челюскинец, селе Пичуга, городе Дубовка, селе Караваинка, селе Романовка, городе Петров Вал и городе Камышин. Развитие сети особенно важно для автомобилистов и пассажиров междугородних маршрутов: стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, цифровыми государственными сервисами, банковскими приложениями, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами.

«Федеральные трассы – это не только транспортные коридоры, но и пространство повседневной жизни тысяч людей. Для жителей малых населенных пунктов вдоль магистрали мобильная связь важный инструмент работы, общения и доступа к цифровым сервисам. Запуск 32 базовых станций на участке трассы Волгоград-Саратов позволил значительно повысить качество связи и скорость передачи данных. Мы продолжаем системно развивать телеком-инфраструктуру вдоль ключевых автодорог региона», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Развитие сети на Р-228 стало частью комплексной программы модернизации инфраструктуры связи в регионе и направлено на повышение безопасности, цифровой доступности и комфорта для жителей и гостей Волгоградской области.

