МТС впервые запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Курской области

МТС ввела в эксплуатацию в Курской области отечественные базовые станции «Иртея» стандарта LTE. Российское оборудование установлено на юго-востоке региона в населенных пунктах Пристенского района и обеспечивает мобильной связью и скоростным интернетом около двух тысяч курян.

Специалисты МТС расширили покрытие LTE в поселке городского типа Кировский и деревне Кривцово за счет установки телеком-оборудования отечественного производства. Теперь местные жители смогут на высокой скорости пользоваться сервисами банков и «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры. Также сеть 4G МТС покрыла важные объекты социальной инфраструктуры: ФАП, дом культуры, школу, музей.

«Запуск базовых станций отечественного производства в Курской области – важный шаг в развитии региональной телеком-отрасли. Переход на «Иртею» выполняет государственные задачи по импортозамещению и цифровизации малых сел, создавая надежную основу для расширения в регионе таких высокотехнологичных сервисов для бизнеса, как видеоаналитика, интернет вещей, системы мониторинга автотранспорта, облачные технологии. До конца 2026 г. МТС планирует подключить базовые станции «Иртея» в городах Железногорск и Щигры, а также населенных пунктах Золотухинского и Мантуровского районов», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Запуск отечественных базовых станций в Курской области – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. До 2030 г. на сети МТС планируется установить 20 тыс. базовых станций «Иртея».

