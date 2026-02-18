CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Расчет налогов и взносов без ошибок: МБМ обновил сервис «Калькуляторы для бизнеса»

После принятия изменений в налоговом законодательстве ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) обновило цифровые решения для чтобы предпринимателей, в том числе «Калькуляторы для бизнеса». Сервис помогает быстро и безошибочно рассчитать более 30 видов различных выплат, налогов и других платежей.

Например, актуализирована формула расчета налога на добавленную стоимость (НДС). Для индивидуальных предпринимателей обновлен калькулятор страховых взносов «за себя». Кроме того, изменения затронули расчет пеней по налогам, сборам и взносам, а также процентов по договорным и налоговым обязательствам.

Отдельные изменения касаются трудовых отношений. Здесь нововведения учтены, в частности, для расчета компенсации за задержку заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении. Адаптирован и калькулятор исчисления сроков.

Таким образом, готовые актуальные формулы уже под рукой — предпринимателям не нужно тратить время на поиск информации и анализ нововведений. Каждый калькулятор снабжен пояснениями и ссылками на законы, что делает процесс понятным и прозрачным.

Бесплатный сервис охватывает ключевые финансовые и трудовые расчеты, необходимые бизнесу. Чтобы воспользоваться им, необходимо выбрать одну из категорий, найти нужную форму расчета, а затем ввести запрашиваемые данные. Например, для определения суммы отпускных потребуется указать даты отдыха работника и сведения о его заработке.

«Калькуляторы для бизнеса» — один из более чем 35 онлайн-сервисов на портале МБМ, которые помогают предпринимателям экономить время и деньги, а также оптимизировать бизнес-процессы. Его обновление — часть системной работы по сопровождению бизнеса в период изменений. Для комплексной адаптации к новым правилам на портале mbm.mos.ru появился раздел «Налоговая реформа 2026» с разъяснением нововведений. Также работает горячая линия для разбора индивидуальных ситуаций и разработано тематическое обучение, включая дистанционный мини-курс «Переход на НДС: инструкция по применению».

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также стратегии Мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.

ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.

Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.

