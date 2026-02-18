CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Интернет-реклама
|

RWB Media масштабировала CPC-модель продвижения на всех продавцов Wildberries

Платформа продвижения RWB Media объявила о расширении доступа к модели оплаты за клик (CPC, Cost per Click). Ранее инструмент был запущен в рамках тестирования в отдельных подкатегориях, теперь он доступен в полном объеме во всех подкатегориях без исключения. Об этом CNews сообщили представители RWB Media.

CPC — это модель продвижения на Wildberries, которая предусматривает оплату только за клики пользователей по карточке товара в поиске и каталоге. Продавец устанавливает стоимость клика в кампании продвижения, а система, опираясь на прогноз конверсии в разных поисковых запросах, автоматически управляет показами так, чтобы привлечь максимум трафика в пределах этой ставки. Деньги за сами показы при этом не списываются.

Алгоритм CPC регулярно обновляет данные для прогноза конверсионности товара, учитывая изменение его цены, обновление контента карточки, покупательскую активность, а также рост или падение спроса на конкретные категории и другие факторы.

Данная модель подходит продавцам, которые предпочитают платить не за показы, а за целевые действия пользователей. Инструмент позволяет лучше контролировать расходы на продвижение, обеспечивая эффективность в высококонкурентных подкатегориях и не требует сложной настройки, автоматически оптимизируя показы под каждого пользователя. Система анализирует, в каких именно кластерах поисковых запросов и для каких сегментов покупателей карточка товара имеет наибольшую прогнозируемую конверсию и фокусирует бюджет на показах именно потенциальным покупателям.

«Мы продолжаем развивать CPC-модель, чтобы каждый продавец вне зависимости от подкатегории мог платить за действия, которые отражают реальный интерес покупателей. Теперь данный инструмент доступен всем продавцам, а алгоритмы автоматически оптимизируют показы, помогают получать максимальную отдачу от вложенных средств и повышают конверсии без необходимости ручного контроля настроек кампании», — сказал директор по продукту платформы продвижения RWB Media Вячеслав Никонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Найдена альтернатива заблокированному в России Discord

В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще