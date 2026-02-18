Зимний пляж и стабильный 4G: «МегаФон» усилил сеть на берегу Уссурийского залива

Жители и гости Приморья теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона» на побережье Уссурийского залива в районе центра отдыха «Жемчужина». Специалисты оператора усилили сеть в этой локации, запустив дополнительную базовую станцию четвертого поколения. Качественная голосовая связь и высокая скорость передачи данных также стала доступна на территории санаториев и туристических баз, расположенных в так называемой бухте Солнечная. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее LTE-связь здесь была не стабильной — сигнал приходил от ближайших телеком-объектов. С запуском новой базовой станции скорость передачи данных выросла до 40 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы даже в пиковые нагрузки можно было быстро отправить фото и видеофайлы в мессенджерах и соцсетях, смотреть стримы или созваниваться с друзьями и близкими с использованием технологии VoLTE, когда соединение более стабильное, а во время разговора можно пользоваться мобильным интернетом.

Поводом для расширения телеком-сети в этой локации стал рост цифровой активности абонентов. Данные big data оператора показывают, что интерес к прогулкам по побережью Уссурийского залива в районе Шаморы и расположенных рядом бухтах не спадает даже в холодное время. Так, этой зимой пользователи передали на 66% больше данных, чем в аналогичный период прошлого года. Голосовой трафик также вырос — абоненты провели в разговорах на 56% больше времени, чем годом ранее.

Помимо жителей Приморья, зимой по побережью чаще всего гуляют гости из Хабаровска, Сахалина, Москвы и Московской области — они вошли в топ-3 любителей зимних прогулок. При этом максимальную цифровую активность показали туристы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — они потратили в пять раз больше трафика, чем в среднем расходует один абонент в этой локации.

«С помощью инструментов big data мы определили, что локация в бухте Солнечная становится все более востребованной у абонентов круглый год. Рост трафика и высокий интерес со стороны гостей из других регионов потребовали расширения и модернизации сети. Поэтому мы усилили телеком-инфраструктуру в популярном месте отдыха и обеспечили цифровую базу для дальнейшего развития туристической отрасли в пригороде Владивостока», — сказал Олег Никитин, директор «МегаФона» в Приморском крае.