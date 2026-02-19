«Авито»: жители России совершают в онлайне в среднем около 6 покупок в месяц

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы» провели опрос среди более чем 7 тыс. работающих жителей России, чтобы выяснить роль онлайн-рекламы в процессе выбора. Онлайн-покупки стали регулярной практикой для аудитории, а большинство респондентов учитывают рекламу при выборе товаров и услуг.

Покупки в интернете для большинства жителей России стали привычной практикой. Более 70% респондентов делают заказы не реже нескольких раз в месяц. Так, чуть больше четверти респондентов (26%) совершают их несколько раз в месяц, 24% — несколько раз в неделю, 15% — раз в неделю, а 7% покупают онлайн ежедневно. Ещё 10% оформляют покупки раз в месяц, 8% — раз в два–три месяца, и только 2% сообщили, что не совершают покупки онлайн.

Частота покупок различается в зависимости от возраста и пола. Самая высокая доля ежедневных заказов отмечается среди аудитории 18–24 лет (12%), тогда как среди респондентов 65+ этот показатель составляет 2%. Среди аудитории 45–64 лет формат «несколько раз в месяц» встречается чаще, чем в среднем по выборке — 30% против 26%. Интересно, что женщины чаще совершают онлайн-покупки несколько раз в неделю — 30% против 18% у мужчин.

Чаще всего покупки в интернете не привязаны к конкретному времени (43% респондентов). Среди тех, кто выбирает определённый момент, чаще всего заказы оформляют вечером дома — 39%. В выходные покупки совершают 17%, в перерывах на работе или учёбе — 10%, а после работы или учёбы — 5%.

Онлайн-реклама играет заметную роль в процессе выбора товаров и услуг: 62% работающих жителей России в той или иной степени учитывают её при принятии решения о покупке. Для 9% респондентов реклама становится одним из основных факторов выбора. Ещё 20% воспринимают её как дополнительный ориентир и принимают во внимание вместе с другими параметрами, такими как цена или характеристики товара. Самая многочисленная группа (33%) отмечает, что иногда ориентируются на рекламные предложения. В то же время 38% опрошенных заявили, что выбирают товары самостоятельно и не опираются на рекламу.

«Онлайн-реклама сегодня влияет не только на узнаваемость бренда, но и на сам момент выбора. Большинство респондентов учитывают её при принятии решения, а для части аудитории она является ключевым фактором. Это означает, что рекламное сообщение воспринимается не как фон, а как элемент сравнения предложений и условий покупки», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«В условиях цифровизации всех процессов всё больше потребительских операций работающих россиян естественным образом перетекает в онлайн-среду — и это становится нормой повседневной жизни. Цифровые каналы постепенно берут на себя часть базовых и регулярных покупок, формируя новый стандарт потребления. Поэтому онлайн-формат становится привычным и системным способом совершения покупок», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».